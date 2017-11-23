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Это интересно 23.11.2017 17:43

Хлеб из насекомых появится в магазинах Финляндии

Компания Fazer с 24 ноября начнет продажу хлеба, изготовленного с использованием насекомых, в супермаркетах Хельсинки, сообщают местные СМИ. В компании утверждают, что подобный продукт является первым в мире.

На каждый хлебец Fazer Sirkkaleipa требуется 70 сушеных сверчков - их перемалывают и добавляют в муку, насекомые составляют 3% от веса готового изделия, заявил руководитель хлебопекарного подразделения компании Маркус Хельстрём.

Сверчков разводят на специальных фермах, и из-за дефицита сырья пока невозможно обеспечить ими все регионы страны, пишет Maaseudun Tulevaisuus. Однако со временем планируется обеспечить ими 47 пекарен по всей Финляндии.

"Хлеб из сверчков - хороший источник белка, кроме того, насекомые содержат полезные жирные кислоты, кальций, железо, витамин В12", - отметил директор по инновациям Fazer Bakeries Юхани Сибаков. Он добавил, что компания специально сделала хлеб хрустящим.

Согласно проведенному Fazer исследованию, финны выбирают хлеб исходя из приятного вкуса, свежести и ощущения домашней еды. При этом они любят экспериментировать с продуктами и пробовать все новое.

С 1 ноября 2017 года Финляндия вслед за другими европейскими странами (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Швейцария) разрешила разведение и продажу насекомых для употребления в пищу. Так, в Швейцарии сеть супермаркетов Coop начала продажу бургеров и тефтелей с добавлением насекомых в сентябре, отмечает AP.

По словам Ю.Сибакова, Fazer работала над концепцией сверчковых хлебцев с лета 2016 года и ждала принятия нового закона.

Цена такого хлеба - 3,99 евро, тогда как обычная буханка из пшеничной муки стоит 2-3 евро.

По данным Helsinki Times, в этом году Fazer вошла в топ-5 компаний, которые финны считают наиболее заслуживающими доверия.

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) уже несколько лет продвигает новую программы питания, которая предполагает употребление в пищу людьми и животными насекомых - муравьев, жуков, кузнечиков и сверчков. Насекомые питательны, неприхотливы, быстро размножаются и незначительно влияют на окружающую среду по сравнению, например, с крупным рогатым скотом, отмечают эксперты ФАО.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ХЛЕБ, ИННОВАЦИИ, FAZER

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]