Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 25 Ноя 26 Ноя 11°

Карабахский конфликт 23.11.2017 17:48

Военного пути решения карабахского конфликта не существует – генсек НАТО

НАТО поддерживает продолжение переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и выступает против нагнетания напряженности вокруг этой проблемы, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«Мы поддерживаем продолжение переговоров по урегулированию конфликта и недопущение нагнетания напряженности ситуации», - подчеркнул Й.Столтенберг на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в штаб-квартире НАТО, сообщает сайт главы азербайджанского государства..

По словам генсека НАТО, на встрече с президентом Азербайджана были обсуждены вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе. «Неурегулированный нагорно-карабахский конфликт является причиной беспокойства. Понятно, что не существует военного пути урегулирования этого конфликта, и НАТО не обладает прямой ролью в этом вопросе. Мы поддерживаем деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и меня воодушевила новость о возобновлении вами диалога с президентом Армении», - сказал Й.Столтенберг.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАТО, ГЕНСЕК


Похожие новости


Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 122 раза - Минобороны Азербайджана Поддержка Арменией российской резолюции по Борьбе с нацизмом и неонацизмом в ГА ООН является лицемерием, заявляют в Баку Армения нанесла минометный удар по позициям азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну Армения готова встречаться с представителями Азербайджана в рамках карабахского урегулирования - Налбандян Баку призывает ЕС оказать давление на Армению в карабахском урегулировании – помощник президента Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]