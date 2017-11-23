Военного пути решения карабахского конфликта не существует – генсек НАТО

НАТО поддерживает продолжение переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и выступает против нагнетания напряженности вокруг этой проблемы, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«Мы поддерживаем продолжение переговоров по урегулированию конфликта и недопущение нагнетания напряженности ситуации», - подчеркнул Й.Столтенберг на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в штаб-квартире НАТО, сообщает сайт главы азербайджанского государства..

По словам генсека НАТО, на встрече с президентом Азербайджана были обсуждены вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе. «Неурегулированный нагорно-карабахский конфликт является причиной беспокойства. Понятно, что не существует военного пути урегулирования этого конфликта, и НАТО не обладает прямой ролью в этом вопросе. Мы поддерживаем деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и меня воодушевила новость о возобновлении вами диалога с президентом Армении», - сказал Й.Столтенберг.

Р.Бабаев