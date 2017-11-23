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Дальнее зарубежье 23.11.2017 20:30

Обнаруженный ВМС США объект не имеет отношения к разыскиваемой аргентинской подлодке

Объект, обнаруженный военно-морскими силами США в районе, откуда в последний раз поступал сигнал с пропавшей аргентинской подлодки San Juan, оказался не разыскиваемым судном, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз" со ссылкой на посольство США.

О находке сообщил экипаж патрульного самолета P-8A Poseidon, эксперты исключили возможность того, что обнаруженный объект - пропавшая подлодка. Подлодку разыскивают десятки самолетов и судов, в поиске принимают участие военные из США, Великобритании, Чили и Бразилии.

Субмарина пропала 15 ноября, на ее порту находятся 44 члена экипажа. Телеканал уточняет, что запас кислорода на подлодке рассчитан на семь дней, соответственно, если лодка не всплывала на поверхность, он подходит к концу.

Подлодка направлялась из аргентинского порта Ушуая в порт города Мар-дель-Плата. Экипаж сообщал о неполадках с электричеством.

Ранее поступали сообщения о возможном обнаружении лодки, однако все сигналы, которые указывали на предполагаемое местоположение лодки, оказались ложными.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ПОИСК, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]