Тело азербайджанского солдата совершившего СОЧ из воинской части обнаружено близ позиций ВС Армении, заявляют в Баку

Тело солдата Вооруженных сил Азербайджана, самовольно покинувшего воинскую часть (СОЧ), обнаружено на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Тело, покинувшего самовольно воинскую часть после совершения военного преступления солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Джалилбейли обнаружено близ позиций ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики»,- говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Между тем в Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана, сообщили о намерении обратиться в международные структуры для содействия в передаче тела военнослужащего азербайджанской стороне.

Ф.Исазаде