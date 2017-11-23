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Карабахский конфликт 23.11.2017 18:14

Тело азербайджанского солдата совершившего СОЧ из воинской части обнаружено близ позиций ВС Армении, заявляют в Баку

Тело солдата Вооруженных сил Азербайджана, самовольно покинувшего воинскую часть (СОЧ), обнаружено на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Тело, покинувшего самовольно воинскую часть после совершения военного преступления солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Джалилбейли обнаружено близ позиций ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики»,- говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Между тем в Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана, сообщили о намерении обратиться в международные структуры для содействия в передаче тела военнослужащего азербайджанской стороне.

Ф.Исазаде

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Тэги: СОЛДАТ, ТЕЛО, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]