Тело азербайджанского солдата совершившего СОЧ из воинской части обнаружено близ позиций ВС Армении, заявляют в Баку

Тело солдата Вооруженных сил Азербайджана, самовольно покинувшего воинскую часть (СОЧ), обнаружено на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Тело, покинувшего самовольно воинскую часть после совершения военного преступления солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Джалилбейли обнаружено близ позиций ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики»,- говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Между тем в Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана, сообщили о намерении обратиться в международные структуры для содействия в передаче тела военнослужащего азербайджанской стороне.
Ф.Исазаде
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