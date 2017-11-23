НАТО призывает Баку усилить реформы в сфере безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Баку воспользоваться в полной мере программой честности в направлении борьбы с коррупцией,

сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Мы приглашаем вас к дальнейшему усилению реформ в сфере безопасности и призываем к использованию в полной мере нашей программы честности с тем, чтобы мы поддержали вас в борьбе с коррупцией», - заявил Й.Столтенберг на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в штаб-квартире НАТО.

Он отметил, что продолжающееся долгие годы партнерство между НАТО и Азербайджаном построено на основе демократических ценностей. Й.Столтенберг выразил благодарность И.Алиеву за включение в повестку сотрудничества с НАТО резолюции Совбеза ООН №1325 по женщинам, миру и безопасности.

«Все это вносит вклад в обеспечение безопасности на Евроатлантическом пространстве», - отметил он.

Генсек НАТО также выразил благодарность Азербайджану за участие в миротворческой миссии в Афганистане.

Р.Бабаев