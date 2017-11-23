Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов оказать поддержку дальнейшему улучшению бизнес среды в Азербайджане, заявил в Баку вице-президент ЕБРР по банкингу Алан Пило на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.
А.Пило, также отметил широкие возможности сотрудничества по выделению ЕБРР финансовых средств банкам, в поддержке малого и среднего бизнеса и сфере возобновляемых источников энергии.
А свою очередь Ш.Мустафаев отметил важность поддержки ЕБРР инфраструктурных проектов и подчеркнул, что строительство автомобильных дорого Гянджа-Газах- граница Грузии, Бахрамтепе-Биласувар планируется построить при финансовой поддержке ЕБРР. Также в главном офисе ЕБРР планируется провести презентацию экономического потенциала Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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