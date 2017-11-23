Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 25 Ноя 26 Ноя 11°

Финансы 23.11.2017 18:44

ЕБРР готов оказать поддержку дальнейшему улучшению бизнес среды в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов оказать поддержку дальнейшему улучшению бизнес среды в Азербайджане, заявил в Баку вице-президент ЕБРР по банкингу Алан Пило на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

А.Пило, также отметил широкие возможности сотрудничества по выделению ЕБРР финансовых средств банкам, в поддержке малого и среднего бизнеса и сфере возобновляемых источников энергии.

А свою очередь Ш.Мустафаев отметил важность поддержки ЕБРР инфраструктурных проектов и подчеркнул, что строительство автомобильных дорого Гянджа-Газах- граница Грузии, Бахрамтепе-Биласувар планируется построить при финансовой поддержке ЕБРР. Также в главном офисе ЕБРР планируется провести презентацию экономического потенциала Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Руководство Азербайджана и ЕБРР обсуждали важность продолжения реформ и диверсификации экономики Минэнерго Азербайджана и ЕБРР будут сотрудничать в вопросе развития сектора ЖКХ Азербайджан планирует привлечь ЕБРР к финансированию проектов в энергетике, транспорте, экологии и частном секторе Макроэкономическая политика Азербайджана должна быть нацелена на обеспечение стабильности - ЕБРР Новый руководитель представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте приступила к деятельности ЕБРР готов финансировать в Азербайджане проекты в сфере инфраструктуры, туризма, создания специальных экономических зон – глава банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]