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Внешняя политика 23.11.2017 19:09

Ильхам Алиев пригласил генсека НАТО посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в штаб-квартире НАТО с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пригласил его посетить Азербайджан, передает сайт главы государства.

Йенс Столтенберг принял приглашение Ильхама Алиева.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]