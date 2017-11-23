Ильхам Алиев пригласил генсека НАТО посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в штаб-квартире НАТО с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пригласил его посетить Азербайджан, передает сайт главы государства.

Йенс Столтенберг принял приглашение Ильхама Алиева.

Б.Рустамбеков