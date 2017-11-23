НАТО расследует инцидент с портретами Ататюрка и Эрдогана в ходе учений в Норвегии - Столтенберг

В командовании силами НАТО расследуют инцидент с появлением портретов основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на стенде с фотографиями "условного противника" в ходе учений в Норвегии, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Военное командование НАТО в настоящее время занимается расследованием деталей того, что произошло, а также рассматривает меры, которые нужно принять, чтобы такое не произошло вновь", - сказал Й.Столтенберг.

"Я звонил президенту (Турции) Эрдогану на этих выходных и принес свои извинения за инцидент. Я также его проинформировал, что НАТО немедленно приняла меры в отношении тех, кто в Норвегии нес ответственность за то, что произошло", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция отозвала военных с учений НАТО в Норвегии после того, как на них был установлен стенд с фотографиями "противника", где были размещены изображения турецкого реформатора и первого президента Турецкой Республики М.К.Ататюрка и главы государства Р.Т.Эрдогана.