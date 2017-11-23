ВМС Аргентины сообщают о взрыве в районе пропавшей подводной лодки

Звук, зафиксированный в районе пропажи аргентинской субмарины San Juan, указывает на произошедший там взрыв, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз" со ссылкой на ВМС Аргентины.
Пресс-секретарь ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что на юге Атлантического океана был зафиксирован "аномальный, однократный, короткий, сильный, неядерного происхождения взрыв".
Предполагается, что взрыв произошел примерно в то же время, когда с подлодки поступил последний сигнал, отметил пресс-секретарь.
Ранее в четверг в районе пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект, однако позднее эксперты сообщили, что он не имеет отношения к пропавшей подлодке.
Субмарина San Juan пропала 15 ноября, на ее борту находятся 44 члена экипажа. Телеканал уточняет, что запас кислорода на подлодке рассчитан на семь дней, соответственно, если лодка не всплывала на поверхность, он подходит к концу.
Подлодка направлялась из аргентинского порта Ушуая в порт города Мар-дель-Плата. Перед пропажей экипаж сообщил о неполадках с электричеством.
В поисках подлодки принимают участие несколько стран. В частности сообщалось, что 22 ноября президент России Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре предложил лидеру Аргентины Маурисио Макри оказать помощь в поисково-спасательных работах. В Минобороны РФ в четверг сообщили, что по решению главы ведомства Сергей Шойгу в район поисковой операции направляют специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России.
Кроме того, в район операции перенаправлено новейшее океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ РФ.
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