Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении

В Армении сегодня правит партия «Дашнакцутюн», а Республиканская партия – всего лишь ширма для дашнаков, заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Правящая Республиканская партия Армении официально считает своей идеологической основой учение яркого представителя «Дашнакцутюн» Гарегина Нжде – одного из создателей армянского легиона СС, активно сотрудничавшего с Третьим Рейхом. До этого Нжде был главным реализатором политики «Дашнакцутюн», печально прославившейся в начале XX века кровавыми терактами, направленными против Российской империи. Особенно Нжде «прославился» жестокостью в истреблении азербайджанцев в Зангезуре и Карабахе в начале XX века. И нынешняя политика властей Армении во главе с президентом Сержем Саргсяном как раз является продолжением той самой фашистской идеологии Нжде», - сказал Ф.Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ф.Ахундов отметил, что в результате нынешние власти Армении во главе с Сержем Саргсяном реализовали мечту дашнаков и Нжде – превратили Армению в моноэтническое государство, страну только для армян, «а это и есть один из главных лозунгов фашистов».

На взаимосвязь фашистской идеологии с современной политикой официального Еревана обратили внимание и на телеканале «Звезда», являющегося официальным органом Минобороны РФ.

По словам Ф.Ахундова, в программе «Прогнозы с Вероникой Крашенинниковой» автор отмечает, что руководство Армении, входящей в Евразийский Союз и ОДКБ героизирует фашизм, установив памятник Нжде в центре Еревана.

«Обратите внимание, что говорит Крашенинникова: «Этот памятник – глубочайшее оскорбление всему армянскому народу, который мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной. 106 армян – герои Советского Союза, но Нжде – герой для правящей Республиканской партии с ее идеологией национал-консерватизма». Не зря памятник Нжде в Ереване поставили даже в более лучшем месте, чем стоит памятник маршалу СССР Баграмяну, получившему две звезды героя как раз за борьбу с фашистами. Думаю, будет неудивительно, если в последующие годы памятник Баграмяну снесут, как не соответствующей государственной идеологии. Тем более, что Баграмян родился в Азербайджане, да еще и имеет тюркские корни, как и большинство карабахских армян. При этом автор программы на телеканале «Звезда» весьма верно подметила и логотип РПА – орел с расправленными крыльями, который практически в точности повторяет герб Третьего рейха. А если добавить к этому, что программа РПА полностью основана на идеологии фашистского деятеля Гарегина Нжде, то мы получаем полную картину – в Армении победила фашистская идеология. Мы видим такое же фашистское государство в наши дни, повторяющее символику Третьего рейха и педантично реализующее фашистскую программу – оккупацию территории соседнего государства, имеющего территориальные претензии к другим государствам, осуществляющего этнические чистки. Фашистскую сущность режима в Ереване доказывают и слова нынешнего президента Армении, сказанные после Ходжалинского геноцида, где армянские фашисты, возглавляемые Сержем Саргсяном убили свыше 600 мирных жителей, в основном женщин, детей и стариков. «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип)», - говорил Саргсян. Но вся эта фашистская политика руководства Армении во главе с Сержем Саргсяном идет исключительно во вред собственного народа – у армян катастрофически падает уровень жизни, в регионе, полном интеграционных проектов, Армения остается в изоляции, все это вкупе приводит к массовой эмиграции населения, которое ищет лучшей жизни в любой другой точке мира, но только не в Армении», - подчеркнул Ф.Ахундов.

По словам завсектором Администрации президента, на признаки фашисткой идеологии в Армении указали и более 200 тыс. жителей России, проголосовавших за петицию с требованием пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве, направленную в Госдуму и Совет Федерации РФ.

«В петиции отмечается, что памятник фашисту Нжде поставлен в центре Еревана и президент Армении торжественно возлагает к нему цветы. Подписанты требуют осудить установку памятника и обеспечить его снос. Данная петиция вызвала обсуждения среди депутатов Госдумы и сенаторов РФ на «круглом столе» в «Парламентской газете», участники которой также отметили недопустимость подобной политики официального Еревана. И материал телеканала «Звезда» стал лишь продолжением неприятия российским обществом насаживания фашисткой идеологии в Армении, которая вроде бы пропагандирует себя как одного из близких союзников России», - сказал Ф.Ахундов.

При этом РПА сразу же обрушилась с обвинениями в адрес телеканала «Звезда». По словам пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, заявления о Нжде, прозвучавшие на телеканале, «не соответствуют союзническим отношениям» России и Армении.

«По Шармазанову получается, что высшим проявлением симпатии к русскому народу является закрытие русских школ в Армении, запрет на обучение на русском языке, наименьшее количество русских и наихудшее отношение к русскому языку и культуре на всем постсоветском пространстве (русских живет больше даже в балтийских странах). Пропуском в русскую школу для гражданина Армении является только наличие у его родителей русской крови, а это и есть первый признак фашисткой идеологии. Таков вот пример союзничества по-армянски – изгнать русских из страны, запретить русский язык, поставить памятник фашисту в центре Еревана, но требовать защиты, денег, пропитания у той же России», - сказал Ф.Ахундов.

Он также обратил внимание на сравнения Нжде и русского полководца Александра Суворова, прозвучавшие из уст Шармазанова. «Пресс-секретарь РПА говорит, что Нжде такой же великий герой армян, как и Суворов для русских. Но как можно ставить на одну чашу весов полководца, запомнившегося героизмом, прославившим силу Российской империи по всей Европе и прихвостня фашистов, со свастикой на груди уничтожавшего мирное население на юге России в годы Великой отечественной войны?! Можно ли было представить, что в России найдется какой-либо президент, который запретит изучать труды и подвиги Суворова?! Навряд ли. А в Армении (при первом президенте Левоне Тер-Петросяне), так и в СССР, и даже при царской России, идеологию дашнаков и главного реализатора этой идеологии - Нжде – запрещали, понимая их фашистскую и разрушительную сущность. А отстранившие Тер-Петросяна дашнаки поставили в самом видном месте Еревана памятник Нжде, да еще и сравнивают его с Суворовым. И это несмотря на то, что более 200 тыс. россиян требуют сноса этого памятника фашисту», - подчеркнул Ахундов.

А.Азизов