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Внешняя политика 24.11.2017 02:06

Алиев надеется на увеличение товарооборота между Азербайджаном и Украиной

Президент Ильхам Алиев ожидает необходимых шагов для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Украиной.

И.Алиев провел встречу в Брюсселе со своим украинским коллегой Петром Порошенко на полях саммита "Восточного партнерства", сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"И.Алиев выразил надежду на то, что будут предприняты необходимые шаги для увеличения торгового оборота, и для этого имеется хороший потенциал",- говорится в сообщении.

Он отметил, что после визита П.Порошенко в Азербайджан стороны достигли хороших результатов в сотрудничестве в различных направлениях.

В свою очередь, П.Порошенко выразил благодарность И.Алиеву за поддержку украинско-азербайджанских дружественных отношений.

"П.Порошенко выразил удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых в ходе встреч с И.Алиевым и оценил увеличение азербайджанского экспорта в Украину как хороший показатель экономического сотрудничества",- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]