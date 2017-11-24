Алиев надеется на увеличение товарооборота между Азербайджаном и Украиной

Президент Ильхам Алиев ожидает необходимых шагов для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Украиной.

И.Алиев провел встречу в Брюсселе со своим украинским коллегой Петром Порошенко на полях саммита "Восточного партнерства", сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"И.Алиев выразил надежду на то, что будут предприняты необходимые шаги для увеличения торгового оборота, и для этого имеется хороший потенциал",- говорится в сообщении.

Он отметил, что после визита П.Порошенко в Азербайджан стороны достигли хороших результатов в сотрудничестве в различных направлениях.

В свою очередь, П.Порошенко выразил благодарность И.Алиеву за поддержку украинско-азербайджанских дружественных отношений.

"П.Порошенко выразил удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых в ходе встреч с И.Алиевым и оценил увеличение азербайджанского экспорта в Украину как хороший показатель экономического сотрудничества",- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде