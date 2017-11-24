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Регион 24.11.2017 09:02

Глава Евросовета Туск назвал Грузию надежным партнером ЕС на встрече в Брюсселе с премьером страны Георгием Квирикашвили

Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Брюссель для участия в саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября, начался встречей с президентом Европейского совета Дональдом Туском, сообщает в четверг вечером пресс-служба грузинского премьера.

"Во время беседы стороны подчеркнули особый прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции и существующую позитивную динамику в двусторонних отношениях между Грузией и Евросоюзом", - отмечается в сообщении.

По оценке Д.Туска, Грузия является "надежным и образцовым партнером Евросоюза".

Говоря о формате "Восточного партнерства", президент СЕ подчеркнул роль в нем Грузии, отметив, что страна имеет амбициозную лвустороннюю повестку дня по отношению к Евросоюзу, расписанный на 2017-2020 года план действия и готова сделать для сближения с Евросоюзом больше, нежели того требует соглашение об ассоциации.

"Также было рассмотрено сотрудничество в сфере безопасности, и подчеркнуто значение открытого в этом году стратегического диалога по вопросам безопасности", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что Д. Туск положительно оценил политику правительства Грузии по мирному урегулированию существующих на территории страны конфликтов и подчеркнул важность "включения Евросоюза в этот процесс".

Проект "Восточное партнерство" был создан для развития интеграционных связей ЕС с шестью республиками бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Последние три из них в 2014 году подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Основными приоритетами реформ в странах-партнёрах и их сотрудничества с ЕС являются демократия, совершенствование системы управления и обеспечение стабильности; экономическая интеграция, включая создание зон свободной торговли; энергетическая безопасность; развитие контактов между людьми.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]