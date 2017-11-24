Главы государств и правительств стран ЕС и шести стран "Восточного партнерства" обсудят в пятницу на Пятом совместном саммите в Брюсселе будущее сотрудничество и подведут итоги того, что было достигнуто после встречи в верхах в Риге в 2015 году, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Состояние сотрудничества показывает на сегодняшний день, что это партнерство продуктивно. Оно продолжает усиливаться и углубляться. Мы желаем партнерства с далеко идущими планами, но также партнерства, остающегося реалистичным и заслуживающим доверия", - сказал функционер ЕС, выступивший во вторник перед журналистами на условиях анонимности.

При этом ЕС "не навязывает выбора своим партнерам". "Мы также не требуем от них выбирать между нами и другими. Они могут иметь связи с другими странами, и мы не считаем, что предлагаемые нами рамочные условия могут помешать им строить отношения с другими государствами-соседями", - добавил собеседник СМИ.

По его словам, Евросоюз строит эту работу с учетом разнообразия партнеров, проявляя индивидуальный подход и принимая во внимание "устремления и цели каждого из партнеров".

"Мы предлагаем им такие формулировки, которые, если необходимо, совместимы с другими их действиями в регионе", - сказал европейский чиновник. Например, отметил он, в ЕС считают, что соглашения об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли государств-партнеров с ЕС совместимы с соглашениями о свободной торговле, которые они заключали в рамках СНГ.

Он привел в пример случай с Арменией, указав на то, что в Брюсселе следили за тем, чтобы соглашение с Ереваном в рамках "Восточного партнерства", которое будет подписано в кулуарах саммита, было "совместимым с обязательствами, которыми связана Армения в других контекстах".

Определив свой подход к "Восточному партнерству" как ориентированный на результаты, Европейский союз выделил 20 ключевых задач, которые должны быть реализованы к 2020 году. Источник напомнил, что для достижения этих целей на саммите в Риге были определены четыре базовых направления сотрудничества: усиление экономики (экономическое развитие и рыночные возможности), усиление управления (укрепление институтов и здоровое управление), усиление связей (транспортная доступность, энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата), укрепление общества (мобильность и общение между людьми).

В ходе ознакомления журналистов с повесткой саммита "Восточного партнерства", другой высокопоставленный представитель ЕС привел некоторые примеры выполнения намеченных "20 задач". По его словам, ЕС оказал помощь более 600 организациям гражданского общества и намеревается удвоить свою поддержку гражданских инициатив в странах программы.

В сфере экономики за годы установления партнерства были созданы десятки тысяч рабочих мест, подготовлены 20 тыс. специалистов, выделены кредиты тысячам предприятий.

Евросоюзу, продолжил чиновник, удалось вовлечь 300 муниципалитетов в регионе "Восточного партнерства", объединяющих около 20 млн населения, в решение проблем энергетической эффективности. Оказано содействие в улучшении автомобильных дорог на Кавказе.

ЕС работает с партнерами в сфере стратегической коммуникации по таким направлениям, как противодействие дезинформации, подготовка кадров, поддержка независимых СМИ в регионе.

Находятся в работе или в стадии подготовки другие проекты для стран "Восточного партнерства".

Представителям прессы также напомнили о "значительном прогрессе" в отношениях с некоторыми партнерами со времени саммита "Восточного партнерства" в Риге. Это либерализация визового режима для Грузии и Украины и заключение соглашений об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли с Грузией, Молдавией и Украиной.

Отвечая на вопросы, собеседники журналистов подчеркнули, что в Евросоюзе главную задачу очередного саммита "Восточного партнерства" видят в сосредоточении усилий на выполнении уже заключенных соглашений в рамках этой программы. На момент встречи с прессой они не могли сказать, будет ли включено в совместную декларацию упоминание о европейской перспективе государств-партнеров. Переговоры по документу еще продолжались.

"Если вы поддерживаете контакты с нашими партнерами, то знаете, что некоторые хотели бы более ясных слов ЕС относительно их устремлений в том, что касается присоединения к союзу. Но я думаю, что ЕС делает максимум возможного. Мы говорим о том, что можем сказать на основе консенсуса между государствами-членами", - заявил европейский чиновник.

При этом он заверил, что Евросоюз не менял свою позицию в том, что касается перспективы вступления в ЕС для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины.

"Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной содержит как раз признание европейских устремлений и приветствует европейский выбор Украины. Это терминология, которая использовалась в отношении ассоциированных стран, которую, конечно, также использовали в Риге (на саммите "Восточного партнерства" в мае 2015 года - ИФ), и это основа нашей позиции. Я не вижу никаких изменений в нашей позиции", - сказал собеседник СМИ в ответ на вопрос о разногласиях стран ЕС относительно европейской перспективы государств-участников "Восточного партнерства".

Журналистам также сообщили, что повестка саммита "Восточного партнерства" не предполагает обсуждения конфликтов в странах-участницах программы.

Функционер ЕС констатировал, что "пять партнеров из шести живут в обстоятельствах конфликта, и ситуация тем сложнее, что в одном из этих конфликтов противостоят два партнера".

"Европейский союз прилагает усилия с целью разрешить эти конфликты", - заявил он, напомнив, что ЕС поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, "нормандский формат", группу 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта и содействует международным консультациям по Закавказью в Женеве. Это всё, по его словам, процессы особой важности.

"Но мы не думаем, что в центре внимания саммита "Восточного партнерство" должны быть эти ситуации. Он не является инструментом урегулирования конфликтов. Речь идет о платформе для обсуждения и углубления нашего партнерства", - объяснил функционер ЕС.

Вместе с тем он отметил, что над проблемами безопасности, в том числе для "Восточного партнерства", ЕС работает на многонациональной и двусторонней основе в рамках своей глобальной стратегии в процессе осуществляемых реформ.

В программе ЕС "Восточное партнерство" участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.