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Дальнее зарубежье 24.11.2017 09:34

Экс-советник Трампа решил сотрудничать с прокурором, расследующим "российский след" в американских выборах - СМИ

Адвокат Майкла Флинна - бывшего советника президента США Дональда Трампа - объявил юристам президентской команды, что прекращает связи с ними по вопросам расследования спецпрокурором Робертом Мюллером "российского вмешательства" в американские выборы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Это решение может быть сигналом того, что Флинн склоняется к сотрудничеству с ведущимся Р.Мюллером расследованием, или же ведет переговоры со следствием в отношении себя лично", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что юристы всех тех, кто попал под расследование, делятся информацией друг с другом, однако "неэтично продолжать такие связи в случае, когда кто-то из объектов расследования вступает в сделку со следствием".

Адвокат М.Флинна отказался комментировать информацию, но аналогичное сообщение было распространено также газетой New York Times .

М.Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности вскоре после назначения на фоне обвинений в том, что на слушаниях в конгрессе он скрыл содержание бесед с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком. В ходе бесед он, якобы, обсуждал с российским дипломатом вопросы отмены американских санкций против РФ.

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Тэги: США, ЭКС/СОВЕТНИК, ПРОКУРОР, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]