Адвокат Майкла Флинна - бывшего советника президента США Дональда Трампа - объявил юристам президентской команды, что прекращает связи с ними по вопросам расследования спецпрокурором Робертом Мюллером "российского вмешательства" в американские выборы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Это решение может быть сигналом того, что Флинн склоняется к сотрудничеству с ведущимся Р.Мюллером расследованием, или же ведет переговоры со следствием в отношении себя лично", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что юристы всех тех, кто попал под расследование, делятся информацией друг с другом, однако "неэтично продолжать такие связи в случае, когда кто-то из объектов расследования вступает в сделку со следствием".

Адвокат М.Флинна отказался комментировать информацию, но аналогичное сообщение было распространено также газетой New York Times .

М.Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности вскоре после назначения на фоне обвинений в том, что на слушаниях в конгрессе он скрыл содержание бесед с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком. В ходе бесед он, якобы, обсуждал с российским дипломатом вопросы отмены американских санкций против РФ.