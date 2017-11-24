Атамбаев: Новый президент Киргизии продолжит курс развития и будет работать честно

Сложивший с себя полномочия главы государства Алмазбек Атамбаев надеется, что новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков продолжит курс на развитие и будет работать честно и справедливо

"Я верю, что С.Жээнбеков продолжит курс на развитие и процветание Киргизии, курс на развитие, построение демократии, открытого государства и сильного гражданского общества, будет работать честно и справедливо", - заявил А. Атамбаев на церемонии инаугурации нового президента Киргизии.

Он отметил, что со вступлением в должность нового президента его "работа закончилась".

А.Атамбаев пожелал С.Жээнбекову "мужества, терпения и удачи". Помимо этого, он выразил благодарность своей семье, "дочкам и сыновьям, за то, что он сделали все, чтобы не бросить тень на мою репутацию, что было крайне важно".

"Я благодарен всем странам - партнерам, международным организациям и тем странам которые оказывали помощь Киргизии, благодаря этой поддержке в республике удалось осуществить много важных реформ", - сказал экс-презиедент.

Он считает, что главное, что удалось сделать в Киргизии за шесть лет - "установить мир и стабильность".

"Страна прошла за эти годы много испытаний, но они закалили нас, мы стали крепче и сильнее", - подчеркнул А.Атамбаев.

Экс-президент добавил, что "многое из задуманного не сумел сделать", и сказал, что просит прощения "если не оправдал надежд". "Я старался быть честным перед народом и государством", - отметил А. Атамбаев.

А.Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 год. Глава государства в республике избирается на один шестилетний срок, без права повторно баллотироваться.