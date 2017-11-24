Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

СНГ 24.11.2017 10:06

Атамбаев: Новый президент Киргизии продолжит курс развития и будет работать честно

Сложивший с себя полномочия главы государства Алмазбек Атамбаев надеется, что новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков продолжит курс на развитие и будет работать честно и справедливо

"Я верю, что С.Жээнбеков продолжит курс на развитие и процветание Киргизии, курс на развитие, построение демократии, открытого государства и сильного гражданского общества, будет работать честно и справедливо", - заявил А. Атамбаев на церемонии инаугурации нового президента Киргизии.

Он отметил, что со вступлением в должность нового президента его "работа закончилась".

А.Атамбаев пожелал С.Жээнбекову "мужества, терпения и удачи". Помимо этого, он выразил благодарность своей семье, "дочкам и сыновьям, за то, что он сделали все, чтобы не бросить тень на мою репутацию, что было крайне важно".

"Я благодарен всем странам - партнерам, международным организациям и тем странам которые оказывали помощь Киргизии, благодаря этой поддержке в республике удалось осуществить много важных реформ", - сказал экс-презиедент.

Он считает, что главное, что удалось сделать в Киргизии за шесть лет - "установить мир и стабильность".

"Страна прошла за эти годы много испытаний, но они закалили нас, мы стали крепче и сильнее", - подчеркнул А.Атамбаев.

Экс-президент добавил, что "многое из задуманного не сумел сделать", и сказал, что просит прощения "если не оправдал надежд". "Я старался быть честным перед народом и государством", - отметил А. Атамбаев.

А.Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 год. Глава государства в республике избирается на один шестилетний срок, без права повторно баллотироваться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ, АТАМБАЕВ


Похожие новости


Жээнбеков пообещал первым указом на посту президента Киргизии объявить Атамбаева Героем страны Новый президент Киргизии ставит перед собой цель улучшить жизнь граждан страны Атамбаева после сложения полномочий президента Киргизии не смогут привлечь к уголовной ответственности Атамбаев подписал закон о ежегодном праздновании в Киргизии 7-8 ноября Дней истории и памяти предков Атамбаев перед сложением полномочий удостоил Путина высшей госнаграды Киргизии Инаугурация нового президента Киргизии обойдется бюджету страны в $120 тыс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]