Семье Трампа на День благодарения приготовят фаршированную идейку, пюре и тушеный сладкий картофель

Президент США Дональд Трамп и его семья планируют традиционный обед в связи с Днем благодарения, передает в четверг издание "Хилл" со ссылкой на представителя Мелании Трамп.

"Меню будет включать в себя традиционные блюда - фаршированную индейку, картофельное пюре, тушеный сладкий картофель, а также многочисленную выпечку, местную продукцию и сыры", - приводит издание слова Дженны Джонсон.

Помимо этого, семья американского лидера сможет отведать разнообразные десерты, в том числе несколько видов пирогов.

В прошлом году Д.Трамп и его близкие в День благодарения могли выбрать из шести основных блюд, которые, в частности, включали в себя индейку, ягненка и говяжью вырезку.

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября и является национальным праздником.