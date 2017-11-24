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Это интересно 24.11.2017 09:07

Семье Трампа на День благодарения приготовят фаршированную идейку, пюре и тушеный сладкий картофель

Президент США Дональд Трамп и его семья планируют традиционный обед в связи с Днем благодарения, передает в четверг издание "Хилл" со ссылкой на представителя Мелании Трамп.

"Меню будет включать в себя традиционные блюда - фаршированную индейку, картофельное пюре, тушеный сладкий картофель, а также многочисленную выпечку, местную продукцию и сыры", - приводит издание слова Дженны Джонсон.

Помимо этого, семья американского лидера сможет отведать разнообразные десерты, в том числе несколько видов пирогов.

В прошлом году Д.Трамп и его близкие в День благодарения могли выбрать из шести основных блюд, которые, в частности, включали в себя индейку, ягненка и говяжью вырезку.

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября и является национальным праздником.

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Тэги: США, ТРАМП, ПРАЗДНИК, МЕНЮ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]