Порошенко и Квирикашвили подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии

В рамках участия в работе пятого саммита "Восточного партнерства" президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух государств.

"Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы украинского государства в четверг вечером.

Собеседники отметили существенную активизацию политического диалога по результатам государственного визита П.Порошенко в Грузию в июле текущего года.

"В контексте обсуждения секторального сотрудничества между двумя странами речь шла о положительной динамике в двусторонней торговле, а также перспективах сотрудничества в транспортной сфере с максимальным задействованием транзитного потенциала Украины и Грузии", - отмечается в сообщении.