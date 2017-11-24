Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

СНГ 24.11.2017 09:10

Порошенко и Квирикашвили подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии

В рамках участия в работе пятого саммита "Восточного партнерства" президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух государств.

"Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы украинского государства в четверг вечером.

Собеседники отметили существенную активизацию политического диалога по результатам государственного визита П.Порошенко в Грузию в июле текущего года.

"В контексте обсуждения секторального сотрудничества между двумя странами речь шла о положительной динамике в двусторонней торговле, а также перспективах сотрудничества в транспортной сфере с максимальным задействованием транзитного потенциала Украины и Грузии", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Украинский премьер планирует визит в Грузию Грузия подтвердила Украине требование об экстрадиции Саакашвили В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины Саакашвили стал для Украины "троянским конем", считают в Тбилиси Грузия запросила Украину об экстрадиции Саакашвили Грузия вновь требует от Украины экстрадиции Саакашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]