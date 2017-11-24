Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 24.11.2017 10:12

Оппозицию Зимбабве не пригласили на инаугурацию нового президента

В зимбабвийской оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (MDC-T) заявили, что ее представителей не пригласили на инаугурацию нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Пресс-секретарь партии Оберт Гуру заявил, что бывший премьер-министр Зимбабве Морган Цвангираи, который возглавляет MDC-T, не получил официального приглашения на мероприятие.

"Нам трудно будет там присутствовать, ведь нас не пригласили, поэтому мы все еще обдумываем ситуацию", - сообщил О.Гуру.

Члены оппозиции заявляют, что партия внимательно следит за новыми комментариями Э.Мнангагвы относительно перспектив совместной работы.

Ранее оппозиция активно выступала за отстранение Роберта Мугабе, находившегося во главе Зимбабве 37 лет. Представители оппозиции сообщали телеканалу Си-эн-эн, что они участвуют в переговорах по формированию переходного правительства в Зимбабве и могут войти в его состав.

Экс-вице-президент Зимбабве Э.Мнангагва примет присягу в качестве президента Зимбабве в пятницу утром на стадионе в столице Хараре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗИМБАБВЕ, ОППОЗИЦИЯ, ИНАУГУРАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]