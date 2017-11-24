Оппозицию Зимбабве не пригласили на инаугурацию нового президента

В зимбабвийской оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (MDC-T) заявили, что ее представителей не пригласили на инаугурацию нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Пресс-секретарь партии Оберт Гуру заявил, что бывший премьер-министр Зимбабве Морган Цвангираи, который возглавляет MDC-T, не получил официального приглашения на мероприятие.
"Нам трудно будет там присутствовать, ведь нас не пригласили, поэтому мы все еще обдумываем ситуацию", - сообщил О.Гуру.
Члены оппозиции заявляют, что партия внимательно следит за новыми комментариями Э.Мнангагвы относительно перспектив совместной работы.
Ранее оппозиция активно выступала за отстранение Роберта Мугабе, находившегося во главе Зимбабве 37 лет. Представители оппозиции сообщали телеканалу Си-эн-эн, что они участвуют в переговорах по формированию переходного правительства в Зимбабве и могут войти в его состав.
Экс-вице-президент Зимбабве Э.Мнангагва примет присягу в качестве президента Зимбабве в пятницу утром на стадионе в столице Хараре.
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