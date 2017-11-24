Новый президент Киргизии ставит перед собой цель улучшить жизнь граждан страны

Вступивший в должность президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал работать над укреплением государства и продолжать борьбу с коррупцией.
"Для меня власть - это возможность служить народу, улучшить жизнь соотечественников и укрепить государство", - заявил С.Жээнбеков в пятницу в своей инаугурационной речи.
Он добавил, что поддерживает взятый несколько лет назад Киргизией курс на развитие парламентской демократии. "Я - за парламентаризм", - подчеркнул президент.
С.Жээнбеков добавил, что "страна не будет развиваться, пока власть не станет прозрачной, в Киргизии началась беспощадная борьба с коррупцией и созданы условия для очищения общества".
Помимо этого он подчеркнул, что "выступает за единство народа страны, против национализма, регионализма и любого деления населения республики по национальному или региональному признакам".
Новому президенту Киргизии 59 лет. На выборах 15 октября С.Жээнбекова поддержали 54,22% избирателей.
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