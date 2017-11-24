Цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent у $63,4

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу, но обе эталонные марки завершают неделю в "зеленой зоне" на фоне аварии на трубопроводе Keystone в США и в ожидании встречи ОПЕК 30 ноября, пишет OilPrice.

Январский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 подешевел на $0,16 (0,25%) - до $63,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,43 (0,74%) - до $58,45 за баррель.

К закрытию предыдущей сессии котировка Brent поднялась на $0,23 (0,36%), до $63,55 за баррель. NYMEX в четверг была закрыта в связи с празднованием Дня благодарения в США.

С начала недели WTI подорожала на 3,4%, самыми быстрыми темпами за месяц, поскольку компания TransCanada сократила ноябрьские поставки по трубопроводу Keystone на 85% из-за разлива нефти в штате Южная Дакота на прошлой неделе, отмечает агентство Bloomberg. Положительную роль сыграли и новости о сокращении товарных запасов нефти в США.

"Выход Keystone из строя оказал повышательное давление на нефтяные цены. Хотя ожидания относительно ограничений ОПЕК на нефтедобычу уже отражены в ценах, существует высокая вероятность, что на следующей неделе мы утратим ясное понимание направления ценовых изменений, поскольку ближе к заседанию рынок перейдет в режим выжидания", - считает рыночный стратег Kiwoom Securities Co. Ким Юми.

Между тем стоимость Brent с прошлой пятницы увеличилась на 1,1%. Спред между двумя марками сузился до минимума с начала сентября.

В ноябре цены на нефть растут третий месяц подряд, демонстрируя самое длительное ралли с весны 2016 года.