Жээнбеков пообещал первым указом на посту президента Киргизии объявить Атамбаева Героем страны

Вступивший в должность президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен присвоить своему предшественнику на этом посту Алмазбеку Атамбаеву звание Героя республики.

"За ваше беззаветное служение Киргизии и дальновидность вы достойны высокого звания Героя Киргизии и награждения знаком отличия "Ак-Шумкар" (Белый сокол)", - заявил в пятницу С.Жээнбеков в своей инаугурационной речи.

"Для меня будет высокой честью вручить вам от имени народа этот знак признания ваших заслуг перед родиной", - сказал он.

С.Жээнбеков подчеркнул, что награждение А.Атамбаева станет его первым указом на посту президента.

В свою очередь А.Атамбаев в прощальной речи прочитал стихотворение, написанное им специально для С.Жээнбекова.

Новому президенту Киргизии 59 лет. На выборах 15 октября С.Жээнбекова поддержали 54,22% избирателей.