Жээнбеков пообещал первым указом на посту президента Киргизии объявить Атамбаева Героем страны

Вступивший в должность президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен присвоить своему предшественнику на этом посту Алмазбеку Атамбаеву звание Героя республики.
"За ваше беззаветное служение Киргизии и дальновидность вы достойны высокого звания Героя Киргизии и награждения знаком отличия "Ак-Шумкар" (Белый сокол)", - заявил в пятницу С.Жээнбеков в своей инаугурационной речи.
"Для меня будет высокой честью вручить вам от имени народа этот знак признания ваших заслуг перед родиной", - сказал он.
С.Жээнбеков подчеркнул, что награждение А.Атамбаева станет его первым указом на посту президента.
В свою очередь А.Атамбаев в прощальной речи прочитал стихотворение, написанное им специально для С.Жээнбекова.
Новому президенту Киргизии 59 лет. На выборах 15 октября С.Жээнбекова поддержали 54,22% избирателей.
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