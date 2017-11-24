Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

Финансы 24.11.2017 10:02

МКЦ с 20 ноября снизил в Азербайджане тарифы на interchange fee по карточным операциям

Межбанковский карточный центр (МКЦ), созданный Центральным банком Азербайджана, по договоренности с банками установил новые тарифы на взаимообменный сбор (interchange fee, комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании банковских карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций), отмечается в сообщении Центробанка.

Согласно договоренностям, interchange для операций по мобильным телефонам установлен на уровне 1% (снижение на 26%), для операций в продовольственных магазинах и супермеркетах – 0,5% (снижение на 61%), по аптечным и лекарственным препаратам – 0,3% (спад на 78%), по операциям на АЗС – 0,3% (спад на 78,5%), по операциям электронной торговли – 1,3% (спад на 16%).

Interchange по транспортным и госплатежам установлен на уровне 0,1%.

Новые тарифы interchange fee применяются с 20 ноября 2017 года по операциям с такими платежными картами, как Visa Electron, Visa Classic и Maestro, Debit MasterCard Standard и MasterCard Standard.

Межбанковский карточный центр (МКЦ) действует с 1 апреля 2016 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КАРТЫ, КОМИССИЯ


Похожие новости


Количество транзакций с платежными картами VTB Bank (Azerbaijan) удвоилось

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]