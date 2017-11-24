МКЦ с 20 ноября снизил в Азербайджане тарифы на interchange fee по карточным операциям

Межбанковский карточный центр (МКЦ), созданный Центральным банком Азербайджана, по договоренности с банками установил новые тарифы на взаимообменный сбор (interchange fee, комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании банковских карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций), отмечается в сообщении Центробанка.

Согласно договоренностям, interchange для операций по мобильным телефонам установлен на уровне 1% (снижение на 26%), для операций в продовольственных магазинах и супермеркетах – 0,5% (снижение на 61%), по аптечным и лекарственным препаратам – 0,3% (спад на 78%), по операциям на АЗС – 0,3% (спад на 78,5%), по операциям электронной торговли – 1,3% (спад на 16%).

Interchange по транспортным и госплатежам установлен на уровне 0,1%.

Новые тарифы interchange fee применяются с 20 ноября 2017 года по операциям с такими платежными картами, как Visa Electron, Visa Classic и Maestro, Debit MasterCard Standard и MasterCard Standard.

Межбанковский карточный центр (МКЦ) действует с 1 апреля 2016 года.

А.Азизов