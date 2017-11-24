"Астана-8" может состояться после 20 декабря - МИД Казахстана

Восьмой раунд переговоров в Астане по деэскалации ситуации в Сирии может состояться после 20 декабря, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.
"Мы предполагаем, что к нам обратятся страны-гаранты (перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция) с просьбой провести очередной раунд переговоров ориентировочно числах в 20-х (декабря)", - сказал А.Камалдинов в пятницу журналистам.
Он напомнил, что сроки переговоров определяет не казахстанская сторона. "Страны-гаранты договариваются, согласовывают свои позиции, согласовывают свои возможности. После этого официально обращаются к нам", - пояснил А.Камалдинов.
Он отметил, что МИД Казахстана в настоящее время ожидает точной информации от стран-гарантов.
"Скорее всего", - сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос о том, состоятся ли переговоры после 20 декабря.
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