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СНГ 24.11.2017 10:33

"Астана-8" может состояться после 20 декабря - МИД Казахстана

Восьмой раунд переговоров в Астане по деэскалации ситуации в Сирии может состояться после 20 декабря, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

"Мы предполагаем, что к нам обратятся страны-гаранты (перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция) с просьбой провести очередной раунд переговоров ориентировочно числах в 20-х (декабря)", - сказал А.Камалдинов в пятницу журналистам.

Он напомнил, что сроки переговоров определяет не казахстанская сторона. "Страны-гаранты договариваются, согласовывают свои позиции, согласовывают свои возможности. После этого официально обращаются к нам", - пояснил А.Камалдинов.

Он отметил, что МИД Казахстана в настоящее время ожидает точной информации от стран-гарантов.

"Скорее всего", - сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос о том, состоятся ли переговоры после 20 декабря.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]