Президент Чехии поддерживает региональное самоуправление

Региональное самоуправление имеет свои преимущества, заявляет президент Чехии Милош Земан.

"В Москве я сказал то, что вызвало некоторое нервничание, так сказать. Москва - это не Россия. Нью-Йорк - не Америка, Пекин - не Китай, должен допустить, Прага - не Чешская Республика. Я подчеркиваю свое присутствие здесь, в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, но на реальных действиях доказать, что региональное самоуправления против централизованного имеет свои преимущества. Я его поддерживаю на своей родине, и, конечно, поддерживаю в других государствах", - сказал М.Земан во время российско-чешского делового форума в Екатеринбурге в пятницу.

Президент Чехии находится в РФ по приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне в Сочи состоялись российско-чешские переговоры на высшем уровне.

М.Земан по итогам переговоров с В.Путиным сообщил журналистам, что чешские компании в ходе визита подпишут 13 соглашений. Совокупный объем подписанных соглашений составит $20 млрд. Десять документов будут подписаны в Москве, еще три в Екатеринбурге.