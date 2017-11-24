Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0123 RUR   0.0291 GBR   2.2659 TRY   0.4329

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 24.11.2017 10:46

Президент Чехии поддерживает региональное самоуправление

Региональное самоуправление имеет свои преимущества, заявляет президент Чехии Милош Земан.

"В Москве я сказал то, что вызвало некоторое нервничание, так сказать. Москва - это не Россия. Нью-Йорк - не Америка, Пекин - не Китай, должен допустить, Прага - не Чешская Республика. Я подчеркиваю свое присутствие здесь, в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, но на реальных действиях доказать, что региональное самоуправления против централизованного имеет свои преимущества. Я его поддерживаю на своей родине, и, конечно, поддерживаю в других государствах", - сказал М.Земан во время российско-чешского делового форума в Екатеринбурге в пятницу.

Президент Чехии находится в РФ по приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне в Сочи состоялись российско-чешские переговоры на высшем уровне.

М.Земан по итогам переговоров с В.Путиным сообщил журналистам, что чешские компании в ходе визита подпишут 13 соглашений. Совокупный объем подписанных соглашений составит $20 млрд. Десять документов будут подписаны в Москве, еще три в Екатеринбурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОУПРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Чешские компании планируют подписать в РФ соглашения на $20 млрд Президент Чехии видит в РФ партнера Запада в борьбе с терроризмом и выступает за смягчение санкций США нервничают из-за планов лидеров ряда стран посетить Москву 9 мая, считает Пушков Президент Чехии не видит смысла в санкциях против РФ и надеется на их отмену в течение года Президент Чехии считает, что помощь украинскому востоку могли бы оказать вместе Россия, ЕС и США Президент Чехии призвал НАТО разместить войска на Украине в случае вторжения России на украинский восток

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]