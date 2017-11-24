Казахстанский чиновник скончался перед началом слушаний в парламенте

В Астане в пятницу на 54-м году жизни скончался заместитель председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Жаксылык Назаралы, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, чиновнику стало плохо перед началом парламентских слушаний в мажилисе по вопросам обеспечения населения питьевой водой, в которых он должен был принять участие.

По предварительной информации, Ж.Назаралы скончался по дороге в больницу.

На должность зампредседателя комитета геологии и недропользования Ж.Назаралы был назначен в августе этого года.