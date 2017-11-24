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СНГ 24.11.2017 11:04

Казахстанский чиновник скончался перед началом слушаний в парламенте

В Астане в пятницу на 54-м году жизни скончался заместитель председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Жаксылык Назаралы, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, чиновнику стало плохо перед началом парламентских слушаний в мажилисе по вопросам обеспечения населения питьевой водой, в которых он должен был принять участие.

По предварительной информации, Ж.Назаралы скончался по дороге в больницу.

На должность зампредседателя комитета геологии и недропользования Ж.Назаралы был назначен в августе этого года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНИСТЕРСТВО, ЧИНОВНИК, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]