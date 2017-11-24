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Дальнее зарубежье 24.11.2017 14:25

Сирийские оппозиционные силы согласились направить в Женеву единую делегацию из 50 человек - СМИ

Сирийские оппозиционные группы на конференции в Эр-Рияде договорились сформировать единую делегацию для участия в межсирийских переговорах в Женеве.

Представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Басма Кодмани сообщил в пятницу журналистам, что участники конференции согласились направить в Женеве единую делегацию из 50 человек.

Делегация будет включать представителей всех оппозиционных группы, в том числе Московскую и Каирскую, а также ВКП и Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил, передало из саудовской столицы информационное агентство "Анадолу".

Б.Кодмани сообщил, что участники конференции, стартовавшей 22 ноября, продолжат обсуждение в пятницу, чтобы определиться с главой единой делегации.

Очередной раунд межсиирийских переговоров в Женеве начнется 28 ноября.

В конференции в Эр-Рияде участвуют 150 делегатов, представляющих различные оппозиционные группы.

Б.Кодмани сказал журналистам, что участники конференции, за исключением Московской группы, согласились с тем, что сирийский президент Башар Асад должен уйти в отставку.

"Мы едем в Женеву без предварительных условий, но наше видение переходного политического процесса включает создание безопасных условий, что невозможно сделать при нынешнем режиме", - отметил член ВКП.

"Переходный период начинается с ухода администрации Башара Асада", - подчеркнул он.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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