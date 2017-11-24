Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что успех проекта "Восточное партнерство" во многом зависит от отношений ЕС с РФ.

"Конечно, же, отношения с Россией играют главную роль. Я надеюсь, что дискуссии будут успешными", - сказала она журналистам по прибытии на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе.

По ее словам, на саммите будут обсуждаться "отношения Европейского союза с восточными соседями, что имеет для нас огромное значение".

"С одной стороны нас интересуют вопросы права человека и развитие демократии, а с другой стороны - вопросы безопасности", - сказала она.

Канцлер отметила, что ее особенно радует соглашение об ассоциации с Грузией, Украиной и Молдавией

"С президентом Порошенко (президентом Украины Петром Порошенко - ИФ) я собираюсь обсудить конфликт Украины с Россией, и посмотрим, можем ли мы в этом крайне сложном конфликте достичь прогресса", - заключила канцлер.