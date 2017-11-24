Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

СНГ 24.11.2017 14:45

Отношения ЕС с Россией играют ключевую роль для проекта "Восточное партнерство" - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что успех проекта "Восточное партнерство" во многом зависит от отношений ЕС с РФ.

"Конечно, же, отношения с Россией играют главную роль. Я надеюсь, что дискуссии будут успешными", - сказала она журналистам по прибытии на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе.

По ее словам, на саммите будут обсуждаться "отношения Европейского союза с восточными соседями, что имеет для нас огромное значение".

"С одной стороны нас интересуют вопросы права человека и развитие демократии, а с другой стороны - вопросы безопасности", - сказала она.

Канцлер отметила, что ее особенно радует соглашение об ассоциации с Грузией, Украиной и Молдавией

"С президентом Порошенко (президентом Украины Петром Порошенко - ИФ) я собираюсь обсудить конфликт Украины с Россией, и посмотрим, можем ли мы в этом крайне сложном конфликте достичь прогресса", - заключила канцлер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Меркель в разговоре с Рахоем поддержала территориальную целостность Испании Меркель верит в возможность разрешения проблемы Донбасса в рамках "нормандского формата" Меркель заявила о возможном перемещении военнослужащих ФРГ с турецкой базы в Иорданию Меркель призовет премьер-министра Туниса ускорить возвращение иммигрантов, не принятых в ФРГ Меркель шокирована нападением в Берлине, но призывает немцев не бояться Канцлер Германии призывает приложить все усилия для урегулирования в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]