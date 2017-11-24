Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на переговорах по "брекзиту" Лондон и Брюссель должны вместе сделать следующий шаг и перейти на новый этап переговоров.
"Сегодня я встречусь здесь и с президентом Туском (председатель Евросовета Дональд Туск - ИФ), чтобы обсудить наши позитивные дискуссии и переговоры, сфокусировавшись на будущем глубоком и особенном партнерстве", - сказала Т.Мэй, прибывшая в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству.
Она добавила, что переговоры продолжаются.
"Я четко заявляю, что мы должны вместе совершить следующий шаг, чтобы Соединенное Королевство и ЕС перешли на следующий этап", - сказала она.
Еще на октябрьском заседании Европейского совета планировалось одобрить развитие переговоров по "брекзиту", что позволило бы перейти ко второму этапу, но из-за незначительного прогресса лидеры ЕС этого не сделали. Как ожидается, на втором этапе переговоров будут определены будущие отношения между ЕС и Соединенным Королевством.
Тем временем, главным камнем преткновения является счет за выход Великобритании из ЕС. Брюссель представил Соединенному Королевству счет за выход в размере около 60 млрд евро, а британское правительство до сих пор не согласилось его оплатить.
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