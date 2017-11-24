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СНГ 24.11.2017 15:13

Руководитель женской ячейки "Хизб ут-Тахрир", гражданка России, задержана в Петербурге - УФСБ

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в северной столице руководителя женской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила пресс-служба управления в пятницу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная является гражданкой России.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее в Петербурге по уголовным делам, связанным с организацией и участием в "Хизб ут-Тахрир", в разное время были задержаны 18 человек . Девять из них уже осуждены.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЭКСТРЕМИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]