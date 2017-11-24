Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в северной столице руководителя женской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила пресс-служба управления в пятницу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная является гражданкой России.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее в Петербурге по уголовным делам, связанным с организацией и участием в "Хизб ут-Тахрир", в разное время были задержаны 18 человек . Девять из них уже осуждены.