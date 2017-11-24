Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Ноя 11° 27 Ноя 11°

СНГ 24.11.2017 15:34

СБУ выдворила в Россию доверенное лицо Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию гражданина РФ, который являлся доверенным лицом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и собирал на Украине сведения о выходцах из Чечни с проукраинскими взглядами, сообщил в пятницу пресс-центр СБУ.

По информации украинской спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов установили, что после киевского майдана этот гражданин покинул территорию Украины и находился в Грозном. В конце сентября 2017 года он вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ с измененными данными.

Оперативники СБУ задокументировали, что "во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей".

"Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, - в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", - говорится в сообщении.

В пресс-центре не назвали фамилию этого гражданина. По информации местных СМИ, речь идет о бывшем полномочном представителе Р.Кадырова на Украине Рамзане Цицулаеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]