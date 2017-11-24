СБУ выдворила в Россию доверенное лицо Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию гражданина РФ, который являлся доверенным лицом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и собирал на Украине сведения о выходцах из Чечни с проукраинскими взглядами, сообщил в пятницу пресс-центр СБУ.
По информации украинской спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов установили, что после киевского майдана этот гражданин покинул территорию Украины и находился в Грозном. В конце сентября 2017 года он вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ с измененными данными.
Оперативники СБУ задокументировали, что "во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей".
"Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, - в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", - говорится в сообщении.
В пресс-центре не назвали фамилию этого гражданина. По информации местных СМИ, речь идет о бывшем полномочном представителе Р.Кадырова на Украине Рамзане Цицулаеве.
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