Лондон может пойти на уступки для продвижения переговоров о Brexit, но основные сложности впереди

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возможно, готова пойти на политически болезненные уступки Евросоюзу, чтобы сдвинуть к мертвой точки переговоры о Brexit, пишет газета The Wall Street Journal.

Это, как ожидается, позволит сторонам перейти к следующей стадии переговоров - обсуждению условий будущего торгового соглашения Великобритании и ЕС, однако здесь страну ждут новые сложности.

Власти Евросоюза намерены придерживаться жестких принципов при моделировании будущего торгового соглашения с Великобританией. Ранее они дали понять, что Британии придется придерживаться широкого круга европейских правил и стандартов, чтобы получить привилегированный доступ к единому рынку ЕС.

Вероятно, у Великобритании будет мало возможностей избежать выполнения в полном масштабе действующих в ЕС правил в течение переходного периода, который начнется сразу после ее официального выхода из Евросоюза в марте 2019 года.

Кроме того, пока неясно, будут ли представители ЕС готовы утвердить какие-либо рекомендации для дальнейших переговоров с Великобританией в том случае, если в декабре они сочтут достаточным прогресс, достигнутый в согласовании ключевых моментов, пишет WSJ

По итогам саммита стран Евросоюза, прошедшего в октябре, было принято решение начать "внутренние подготовительные переговоры", чтобы выработать подход, который позволил бы начать обсуждение с Великобританией будущих отношений в случае прогресса в согласовании важнейших моментов к декабрю.

Среди ключевых моментов - права граждан, финансовая компенсация, которую требует от Великобритании ЕС, а также вопрос ирландской границы.

С учетом того, что Великобритания и ЕС по-прежнему не достигли четкого соглашения по этим вопросам, обсуждение подхода европейских государств к дальнейшим переговорам находится на предварительной стадии.

По данным источников WSJ, представители 27 стран ЕС провели три встречи для обсуждения своего подхода к следующему этапу переговоров, однако затем работа над этим вопросом была заморожена. В ходе прошедших встреч, в частности, рассматривался опыт взаимодействия ЕС с другими государствами - Норвегией, Канадой и Швейцарией.

"Изучались возможности и ограничения, предусмотренные в разных моделях", - сообщил один из источников.

Пока неясно, смогут ли представители ЕС согласовать официальные рекомендации для будущих переговоров с Великобританией к декабрю. Шансы на то, что это будет сделано, увеличатся, если Лондон пойдет на уступки в плане урегулирования финансовых претензий ЕС и "ирландского вопроса" до саммита ЕС 14-15 декабря, однако гарантий никто не дает, отмечают источники.

Если официальные рекомендации все же будут представлены, это может быть лишь свод конкретных принципов, но не детальных предписаний, поскольку ЕС все еще ждет от Великобритании разъяснений ее позиции в плане будущих отношений с ЕС.

Представители ЕС, тем временем, обрисовали в общих чертах идеи о том, какой будет позиция Евросоюза как в вопросе о переходном периоде, так и в будущих торговых переговорах.

Так, в течение переходного периода у Лондона будет ограниченное пространство для маневра в сокращении обязательств страны как члена ЕС, в том числе, в плане выполнения решений Европейского суда, оплаты взносов и соблюдения миграционных правил.

В некоторых случаях Великобритании, возможно, будет позволено не соблюдать новые законы, принятые в ЕС после Brexit, однако лишь тогда, когда эти законы не будут иметь влияния на ключевые правила для единого европейского рынка, отмечает заместитель директора Центра европейских реформ Саймон Тилфорд.

Как ЕС, так и Великобритания хотели бы внести ясность в вопрос о том, как будут выглядеть отношения сторон в дальнейшем как можно быстрее, предпочтительно до весны следующего года, отмечают источники.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая в Брюсселе в понедельник, заявил, что Великобритания "потеряет преимущества, предлагаемые единым рынком ЕС" для товаров и услуг после того, как переходный период завершится.

По его словам, это станет "правовой реальностью" после того, как Лондон решит ограничить свободное перемещение граждан и перестанет подчиняться решениям Европейского суда.

Он также дал понять, что Т.Мэй не стоит ждать благоприятного для британских компаний соглашения в сфере финансовых услуг. "Brexit есть Brexit" и для этого сектора, заявил М.Барнье.

Британские финкомпании потеряют паспортные права на оказание услуг в ЕС, сказал он.

Ранее в этом месяце Т.Мэй назвала точные сроки завершения Brexit: процесс выхода из ЕС должен закончиться в пятницу, 29 марта 2019 года, в 23:00 по Гринвичу.

В пятницу, 24 ноября, в Брюсселе она примет участие в дальнейшем обсуждении хода Brexit с главой Европейского совета Дональдом Туском.