Новый президент Зимбабве Мнангагва приведен к присяге

Бывший вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу приведен к присяге в качестве нового президента страны, сообщают местные СМИ.
Церемония проходит в столице страны Хараре на "Национальном спортивном стадионе".
Э.Мнангагва с 1980-х годов занимал высокие государственные должности Зимбабве. Э.Мнангагва принимал активное участие в партизанской войне в Южной Родезии, в ходе которой познакомился с будущим лидером Зимбабве Робертом Мугабе. В 1960-е годы Э.Мнангагву приговорили к 10-летнему тюремному сроку за участие в подготовке взрыва железнодорожных путей, после освобождения из тюрьмы он получил юридическое образование. После знакомства с Р.Мугабе Э.Мнангагва стал его личным помощником и телохранителем.
Когда Зимбабве получила независимость, Э.Мнангагва занимал посты министра государственной безопасности, министра юстиции, министра обороны, был спикером палаты собрания парламента Зимбабве.
В декабре 2014 года Э.Мнангагва стал первым вице-президентом Зимбабве. Он считался главным кандидатом на пост президента Зимбабве, однако после конфликта с супругой Р.Мугабе, Грейс, в начале ноября 2017 года Э.Мнангагва был уволен с поста вице-президента. После отстранения от должности политик бежал в ЮАР, объяснив такой поступок страхом за свою безопасность.
В середине ноября военные, выступающие в поддержку Э.Мнангагвы, объявили о взятии под контроль ситуации в Зимбабве. Члены правящей партии ЗАНУ-ПФ и оппозиция потребовали от Р.Мугабе уйти в отставку, однако он не соглашался покинуть пост президента до 21 ноября. После отставки Р.Мугабе Э.Мнангагва вернулся в Зимбабве.
Э.Мнангагва получил в Зимбабве прозвище "крокодил", которое часто связывают с группировкой африканских повстанцев-националистов, которая активно действовала в период гражданской войны, и в которую входил Э.Мнангагва. По другой версии, это прозвище закрепилось за политиком за его способность терпеливо выжидать и действовать в нужный момент.
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