Азербайджан в январе-сентябре импортировал из России пшеницы на $128 млн, экспортировал орехов на $19 млн

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за январь-сентябрь 2017 года составил $1 млрд 434 млн 317,6 тыс., что на 30,1% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.
На долю торговых операций с Россией в январе-сентябре 2017 года пришлось 10% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
За отчетный период объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $392 млн 650,5 тыс. (рост на 56,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,8% азербайджанского экспорта в январе-сентябре 2017 года.
Наибольший объем экспорта в РФ в отчетном периоде пришлось: очищенный лесной орех (3 тыс. 811,63 тонн на сумму $19 млн 352,33 тыс.), свежие яблоки (29 тыс. 953,06 на $12 млн 439,07 тыс.), вишню и черешню (14 тыс. 351,73 тонны на $23 млн 50,58 тыс.), спиртные напитки из винограда (коньяк, граппа, бренди и прочее - 304,58 тыс. декалитров на $10 млн 507,83 тыс.), насосно-компрессорные трубы из черных металлов для бурения нефтегазовых скважин (17 тыс. 32,84 тонн на $11 млн 205,17 тыс.).
Объем импорта российской продукции в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года составил $1 млрд 41 млн 667,1 тыс. (спад на 36,6%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года на долю поставок из России пришлось 16,8%.
Основу российского импорта в Азербайджан в отчетном периоде составили: лесоматериалы из хвойных деревьев (570 тыс. 137,46 кубометров на $59 млн 521,3 тыс.), сахар и прочая сахароза (73 тыс. 720,95 тонн на $35 млн 681,17 тыс.), подсолнечное или кунжутное масло и его фракции ( 33 тыс. 463,24 тонны на $24 млн 712,97 тыс.), пшеница и меслин (704 тыс. 749,6 тонн на $128 млн 320,23 тыс.), кукуруза (80 тыс. 837,04 тонн на $13 млн 289,29 тыс.).
Таким образом, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за 9 месяцев составило $649 млн 16,6 тыс.
Как сообщалось, по итогам 2016 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $2 млрд 51 млр 82,51, в том числе экспорт азербайджанской продукции в РФ - $409 млн 273,28 тыс., импорт российской продукции в Азербайджан - $1 млрд 641 млн 809,23 тыс.
Н.Аббасова
Баку и Москва подписали план сотрудничества в сфере безопасности
Представители ВВС Азербайджана и Турции провели штабные переговоры
Президент Алиев принимает участие в саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе
Предприниматели в Азербайджане самостоятельно будут решать вопрос о создании специальных мест для курильщиков
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 8 пострадали - МВД
Семье Трампа на День благодарения приготовят фаршированную идейку, пюре и тушеный сладкий картофель
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Лукашенко о смертной казни: не могу самолично отменить решение, принятое народом
Задержанному в ходе боя в Тбилиси иностранцу предъявлены обвинения в терроризме и незаконном хранении оружия
Трамп заявил о планах обсудить с Эрдоганом по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ