Азербайджан в январе-сентябре импортировал из России пшеницы на $128 млн, экспортировал орехов на $19 млн

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за январь-сентябрь 2017 года составил $1 млрд 434 млн 317,6 тыс., что на 30,1% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.

На долю торговых операций с Россией в январе-сентябре 2017 года пришлось 10% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

За отчетный период объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $392 млн 650,5 тыс. (рост на 56,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,8% азербайджанского экспорта в январе-сентябре 2017 года.

Наибольший объем экспорта в РФ в отчетном периоде пришлось: очищенный лесной орех (3 тыс. 811,63 тонн на сумму $19 млн 352,33 тыс.), свежие яблоки (29 тыс. 953,06 на $12 млн 439,07 тыс.), вишню и черешню (14 тыс. 351,73 тонны на $23 млн 50,58 тыс.), спиртные напитки из винограда (коньяк, граппа, бренди и прочее - 304,58 тыс. декалитров на $10 млн 507,83 тыс.), насосно-компрессорные трубы из черных металлов для бурения нефтегазовых скважин (17 тыс. 32,84 тонн на $11 млн 205,17 тыс.).

Объем импорта российской продукции в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года составил $1 млрд 41 млн 667,1 тыс. (спад на 36,6%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года на долю поставок из России пришлось 16,8%.

Основу российского импорта в Азербайджан в отчетном периоде составили: лесоматериалы из хвойных деревьев (570 тыс. 137,46 кубометров на $59 млн 521,3 тыс.), сахар и прочая сахароза (73 тыс. 720,95 тонн на $35 млн 681,17 тыс.), подсолнечное или кунжутное масло и его фракции ( 33 тыс. 463,24 тонны на $24 млн 712,97 тыс.), пшеница и меслин (704 тыс. 749,6 тонн на $128 млн 320,23 тыс.), кукуруза (80 тыс. 837,04 тонн на $13 млн 289,29 тыс.).

Таким образом, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за 9 месяцев составило $649 млн 16,6 тыс.

Как сообщалось, по итогам 2016 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $2 млрд 51 млр 82,51, в том числе экспорт азербайджанской продукции в РФ - $409 млн 273,28 тыс., импорт российской продукции в Азербайджан - $1 млрд 641 млн 809,23 тыс.

Н.Аббасова