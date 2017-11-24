Фигуранты антикоррупционных расследований в Саудовской Аравии согласились выплатить компенсации на сумму в $100 млрд - наследный принц

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью американской газете "Нью-Йорк таймс", что большая часть попавших под расследования о коррупции высокопоставленных официальных лиц согласились заплатить в казну порядка $100 млрд для урегулирования претензий.
"Государственный обвинитель заявил, что эта процедура могла бы, в конечном счете, составить около $100 млрд компенсаций", - приводит издание слова принца.
Он уточнил, что 95% фигурантов расследования решили пойти на сделку со следствием, и согласились выплатить суммы в счет ущерба от коррупционных схем. Еще с 1% фигурантов сняты обвинения, а еще 4% хотят судиться, отметил принц.
По словам принца, нынешняя антикоррупционная кампания является "сигналом" всем, кто может прибегать к коррупционным схемам.
Ранее сообщалось, что созданный недавно в Саудовской Аравии Комитет по борьбе с коррупцией отдал приказ о задержании в стране 11 принцев и 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов влиятельных руководителей Национальной гвардии и военно-морского флота.
Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.
Антикоррупционный комитет был создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, а главой комитета назначили наследного принца.
Наблюдатели считают нынешние действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии.
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