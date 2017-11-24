Госдума ратифицировала соглашение, по которому Узбекистан будет самостоятельно готовить мигрантов для работы в РФ

Компетентные органы Узбекистана сами будут подбирать из числа граждан республики трудовых мигрантов для России, и согласовывать с работодателями их кандидатуры.

Соответствующее соглашение Госдума ратифицировала в пятницу. Соглашение будет являться базовым при работе над аналогичными договорами с иными иностранными государствами, отмечается в законе о ратификации.

"В частности, прорабатывается вопрос с Таджикистаном", - отметил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Так, соглашение предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Узбекистан в стране его проживания для осуществления им временной трудовой деятельности на территории РФ.

Соглашение также возлагает на компетентные органы Узбекистана обязанность по проведению на территории Узбекистана ряда мероприятий. В частности, обязанность по информированию граждан республики о возможности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора и привлечения.

Так же должен проводиться подбор российским работодателям из числа граждан Узбекистана кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы; согласование с российскими работодателями кандидатур и текстов проектов трудовых договоров.

Кроме того, соглашение предусматривает организацию компетентными органами Узбекистана проезда кандидатов на трудоустройство до места осуществления ими временной трудовой деятельности на территории РФ и их возвращения в Узбекистан.

Также органы Узбекистана будут проводить проверку граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории РФ, на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, наличия непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления на территории Узбекистана, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, в целях снижения рисков непрохождения кандидатами на трудоустройство медицинского освидетельствования на территории РФ на предмет выявления у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соглашением предусмотрено проведение такого освидетельствования до выезда из Узбекистана.

Соглашением устанавливается обязанность работодателя информировать компетентные органы РФ и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан о прекращении или расторжении (в том числе досрочном) трудового договора с трудящимся-мигрантом.

Кроме того, соглашением определяются основные права граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории РФ, в частности предусматривается право гражданина Узбекистана, на труд, отдых и социальное страхование (кроме обязательного медицинского), пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

Соглашение является первым подписанным РФ международным документом по вопросу организованного набора и привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ и полностью учитывает интересы РФ в этой области.

Реализация соглашения будет способствовать укреплению российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества в области внешней трудовой миграции, развитию дружественных отношений между двумя государствами, повышению квалификации рабочей силы, а также предотвращению незаконного привлечения граждан Республики Узбекистан к трудовой деятельности на территории РФ, говорится в документе.

Ранее на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками И.Зубов отметил, что "в среднем на территории России постоянно находится плюс/минус 10 миллионов мигрантов, включая трудовых мигрантов, учащихся, переселенцев, беженцев, лиц, не имеющих правового статуса - около миллиона из них составляют граждане Узбекистана".

Он добавил, что "за 9 месяцев текущего года в РФ въехало два миллиона с небольшим граждан Узбекистана, выехало порядка одного миллиона".

"Главной целью прибытия граждан республики Узбекистан в Россию является осуществление трудовой деятельности.