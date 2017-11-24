Глава Европейского парламента Антонио Таяни считает, что Евросоюз должен ясно определиться с политическим будущим "Восточного партнерства".

"Настало время для нас иметь четкое политическое видение будущего "Восточного партнерства", базирующегося на основополагающих ценностях демократического плюрализма, уважения прав человека и основных свобод, верховенства права и здорового управления, на борьбе с коррупцией и прозрачности, а также на укреплении гражданского общества", - заявил в пятницу в Брюсселе А.Таяни, выступая на саммите "Восточного партнерства".

По его словам, последние достижения на этом направлении "подпитывают новые и законные ожидания относительно будущего "Восточного партнерства".

"Крайне важно обеспечить, чтобы эта общая политика создавала конкретные выгоды для каждого гражданина в странах "Восточного партнера" и в ЕС", - сказал председатель Европарламента.