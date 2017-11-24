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Дальнее зарубежье 24.11.2017 16:31

Политика "Восточного партнерства" должна строиться на европейских ценностях - председатель Европарламента

Глава Европейского парламента Антонио Таяни считает, что Евросоюз должен ясно определиться с политическим будущим "Восточного партнерства".

"Настало время для нас иметь четкое политическое видение будущего "Восточного партнерства", базирующегося на основополагающих ценностях демократического плюрализма, уважения прав человека и основных свобод, верховенства права и здорового управления, на борьбе с коррупцией и прозрачности, а также на укреплении гражданского общества", - заявил в пятницу в Брюсселе А.Таяни, выступая на саммите "Восточного партнерства".

По его словам, последние достижения на этом направлении "подпитывают новые и законные ожидания относительно будущего "Восточного партнерства".

"Крайне важно обеспечить, чтобы эта общая политика создавала конкретные выгоды для каждого гражданина в странах "Восточного партнера" и в ЕС", - сказал председатель Европарламента.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ВОСТОК/ПАРТНЕРСТВО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]