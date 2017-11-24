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Регион 24.11.2017 14:33

Израильские пограничники не впустили в страну около 30 граждан Грузии

До тридцати граждан Грузии не были допущены к въезду в Израиль и возвращены в Тбилиси, сообщает в пятницу телекомпания "Рустави 2".

По информации телеканала, сразу после прибытия в аэропорт Тель-Авива и проверки документов, израильские пограничники отказали гражданам Грузии в допуске на территорию государства.

Те, кому было отказано во въезде в Израиль, утверждают, что решение об их возвращении было принято израильской стороной без каких-либо объяснений и обвиняют посольство Грузии в Израиле в бездействии.

"Мы ехали в Израиль на пять дней, но на документы никто не обращал внимания", - заявил журналистам по возвращению в Тбилиси бывший депутат сакребуло (городского совета) Телави Кахабер Энукишвили, который вместе с супругой собирался посетить страну.

По его словам, у них все документы были в порядке, и они ехали помолиться святыням, но их депортировали без всяких причин. "Думаю, мы получили отказ во въезде только из-за того, что являемся обладателями грузинских паспортов. Ведь известно, что между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Интересно, чем занимается наше посольство", - сказал К. Энукишвили.

"Меня спросили лишь о том, почему я прибыл во второй раз в Израиль, на что я ответил, что приехал в гости, и у меня как паспорт, так и страховка, деньги на проживание, вся документация в порядке, но они не пожелали ничего слышать", - заявил в эфире телеканала также депортрованный Давид Зарандия.

Это не первый случай депортации граждан Грузии из Израиля - с начала этого года, сразу после прилета и проверки документов, из Тель-Авива в Тбилиси были возвращены около 2 тысяч граждан Грузии.

Безвизовый режим между Грузией и Израилем действует с марта 2014 года. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, бронь в гостинице или предоставление адреса родственников или близких, где они собираются жить, а также страховка и деньги на проживание.

Ранее израильская сторона жаловалась, что большинство прибывающих из Грузии граждан начинают заниматься в Израиле "нелегальной деятельностью".

Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур заявлял грузинским СМИ, что в 2016 году фактически 80% прибывших из Грузии оставались в стране нелегально, при этом большинство из них пыталось получить политическое убежище. По его словам, пока рассматривались их обращения, они имели возможность в течение трех лет оставаться и работать в Израиле.

В связи с этим Израиль ужесточил правила для соискателей убежища из Грузии. С 17 апреля 2017 года были задействованы новые регуляции, согласно которым, заявки граждан Грузии, которые обратятся за предоставлением политического убежища в службу населения и иммиграции рассматриваются в ускоренном порядке и их депортируют из страны сразу же после отказа в предоставлении убежища.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, ВЪЕЗД, ОТКАЗ


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