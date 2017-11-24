Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана

В итоговом номере журналаCaspian Energyбудет опубликован расширенный инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана. На протяжении нескольких лет мы готовили данный рейтинг для ПредседателяCaspian European Club, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начиная с прошлого года мы публикуем инвестиционный рейтинг в итоговом выпуске журналеCaspian Energy. Об этом заявил первый заместитель председателяCaspian European ClubТельман Алиев.

По его словам, в рейтинге будут оценены экономические показатели и инвестиционные итоги работы по 65 районам и городам Азербайджана. Исходя из того, что невозможно представить статистику по районам, которые полностью оккупированы Арменией по ним сравнение не проводилось.Факт оккупации отображен отдельно, что позволит еще раз довести до широкой международной читательской аудитории журнала эту животрепещущую проблему.

Регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство.

«Данный выпуск журналаCaspian Energyбудет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, а также главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам иведущиманалитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам», - отметил Тельман Алиев.

Он добавил, что наряду с инвестиционным рейтингом 2017 года, в журнале будут опубликованы статьи и интервью глав предприятий, активно работающих в данных регионах.

«Мы благодарим все компании, которые поддержали нашу инициативу и согласились разместить рекламу своих предприятий на страницах журнала, напротив районов и городов Азербайджана, в которых они осуществляют свою деятельность, а также статьи и интервью с рассказом о своей деятельности. Мы открыты к сотрудничеству с новыми компаниями, которые также хотят быть представлены на страницах данного выпуска», - подчеркнул Тельман Алиев.

Он отметил, что каждая статья и интервью, опубликованные в данном выпуске могут служить дополнительными импульсами для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие регионов Азербайджана и помогут с поиском потенциальных партнеров, а также потребителей товаров и услуг, производимых в Азербайджане», - подчеркнул Тельман Алиев.

Он добавил, чтотакжебудет опубликован сравнительный рейтинг экономических регионов Азербайджана 2016 и 2017 года. «Всем желающим приобрести данный выпуск необходимо обратиться в редакцию журналаCaspian Energyпо[email protected]», - сказал он.

Тельман Алиев напомнил, что инвестиционный рейтинг экономических регионов, опубликованный в итоговом выпуске Caspian Energy 2016 года, продемонстрировал предварительные результаты экономических реформ и социальной политики регионов, проводимых в стране под руководством ПредседателяCaspian European Club,Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидером среди регионов, получивший наивысший общий бал, стал тогда Гянджа-Газахский экономический район. Примечательно, что экономический регион Аран занял первое место по всем параметрам в пункте сельское хозяйство с многократным преимуществом по всем показателям.

Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 18 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.

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E-mail:rating@caspianenergy.org

URL:www.caspianenergy.net