Белоруссия за совмещение евразийских и европейских интеграционных процессов - глава МИД

Минск предлагает отойти от конфронтационной риторики и обсудить возможность совмещения евразийских и европейских интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу в Брюсселе.
"Мы принципиально выступаем против этой конфронтационной риторики, период которой мы в европейском регионе переживаем сегодня. Беларусь расположена "между двух больших огней": с одной стороны - Россия, с другой - Европейский союз. И они, к сожалению, сегодня выступают соперниками", - приводит слова В.Макея официальный сайт МИД республики.
"Мы хотим не создавать новые "разделительные линии", а объединять наши усилия с тем, чтобы превозмочь риторику конфронтации. Вот почему мы намерены предложить нашим партнерам обсудить возможность совмещения евразийских интеграционных процессов и интеграционных процессов в Европе", - сказал В.Макей.
Говоря о процессе выхода Великобритании из Евросоюза, он отметил, что Белоруссия не выступает в пользу "Брекзита", так как хотела бы видеть Европейский союз более сильным, "таким, который являлся бы одним из столпов стабильности в мире".
"Поэтому мы, скажем так, не поддерживаем намерения о "Брекзите". Я пожелал бы своим европейским коллегам успешно пережить этот развод", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
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