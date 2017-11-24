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СНГ 24.11.2017 17:07

Белоруссия за совмещение евразийских и европейских интеграционных процессов - глава МИД

Минск предлагает отойти от конфронтационной риторики и обсудить возможность совмещения евразийских и европейских интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу в Брюсселе.

"Мы принципиально выступаем против этой конфронтационной риторики, период которой мы в европейском регионе переживаем сегодня. Беларусь расположена "между двух больших огней": с одной стороны - Россия, с другой - Европейский союз. И они, к сожалению, сегодня выступают соперниками", - приводит слова В.Макея официальный сайт МИД республики.

"Мы хотим не создавать новые "разделительные линии", а объединять наши усилия с тем, чтобы превозмочь риторику конфронтации. Вот почему мы намерены предложить нашим партнерам обсудить возможность совмещения евразийских интеграционных процессов и интеграционных процессов в Европе", - сказал В.Макей.

Говоря о процессе выхода Великобритании из Евросоюза, он отметил, что Белоруссия не выступает в пользу "Брекзита", так как хотела бы видеть Европейский союз более сильным, "таким, который являлся бы одним из столпов стабильности в мире".

"Поэтому мы, скажем так, не поддерживаем намерения о "Брекзите". Я пожелал бы своим европейским коллегам успешно пережить этот развод", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]