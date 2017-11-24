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Дальнее зарубежье 24.11.2017 15:19

КНДР начала рыть ров на границе с Южной Кореей - СМИ

Со стороны КНДР на границе с Южной Кореей начались землеройные работы, вероятно, по обустройству рва для предотвращения перебежек на Юг, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на "Твиттер" американского дипломата в Южной Корее Марка Кнаппера.

В своем микроблоге дипломат опубликовал фотографию, на которой видно, что работы начались на северокорейской стороне границы, именно в том месте, где на прошлой неделе линию пересек бежавший в Южную Корею солдат Корейской народной армии.

На минувшей неделе перебежчик пересек границу между Севером и Югом в районе демилитаризованной зоны в Пханмунчжоме. Со стороны КНДР по нему открыли огонь, всего было сделано около 40 выстрелов.

Когда получивший несколько ранений солдат оказался на территории Южной Кореи, его, спасли южнокорейские пограничники. В настоящее время он проходит лечение в южнокорейской больнице.

Со своей стороны командование ООН в Южной Корее обвинило северокорейскую сторону в том, что она дважды нарушила условия соглашения о перемирии от 1953 года. В свою очередь представитель командования ООН полковник армии США Чад Кэррол заявил, что командование будет добиваться проведения встречи с представителями КНДР, чтобы обсудить вопросы, связанные с происшествием, а также меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ГРАНИЦА, РОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]