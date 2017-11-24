КНДР начала рыть ров на границе с Южной Кореей - СМИ

Со стороны КНДР на границе с Южной Кореей начались землеройные работы, вероятно, по обустройству рва для предотвращения перебежек на Юг, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на "Твиттер" американского дипломата в Южной Корее Марка Кнаппера.

В своем микроблоге дипломат опубликовал фотографию, на которой видно, что работы начались на северокорейской стороне границы, именно в том месте, где на прошлой неделе линию пересек бежавший в Южную Корею солдат Корейской народной армии.

На минувшей неделе перебежчик пересек границу между Севером и Югом в районе демилитаризованной зоны в Пханмунчжоме. Со стороны КНДР по нему открыли огонь, всего было сделано около 40 выстрелов.

Когда получивший несколько ранений солдат оказался на территории Южной Кореи, его, спасли южнокорейские пограничники. В настоящее время он проходит лечение в южнокорейской больнице.

Со своей стороны командование ООН в Южной Корее обвинило северокорейскую сторону в том, что она дважды нарушила условия соглашения о перемирии от 1953 года. В свою очередь представитель командования ООН полковник армии США Чад Кэррол заявил, что командование будет добиваться проведения встречи с представителями КНДР, чтобы обсудить вопросы, связанные с происшествием, а также меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.