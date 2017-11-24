Большое число людей пострадало при взрыве в мечети на Синайском полуострове - СМИ

Мощный взрыв прогремел в пятницу в мечети на Синайском полуострове, сообщает интернет-портал межарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат".

Издание отмечает, что в результате взрыва большое количество пострадавших, об их точном числе информации пока нет.