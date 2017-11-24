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Дальнее зарубежье 24.11.2017 15:35

Большое число людей пострадало при взрыве в мечети на Синайском полуострове - СМИ

Мощный взрыв прогремел в пятницу в мечети на Синайском полуострове, сообщает интернет-портал межарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат".

Издание отмечает, что в результате взрыва большое количество пострадавших, об их точном числе информации пока нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, МЕЧЕТЬ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]