50 человек погибли при взрыве в египетской мечети - ТВ

Не менее 50 человек погибли в результате мощного взрыва, который прогремел в пятницу в мечети на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает телеканал "Скай ньюс Арабиа".

Взрыв прогремел в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш.

После взрыва на месте происшествия произошла перестрелка, отмечают источники "Скай ньюс Арабиа".