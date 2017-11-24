AzerGold планирует в 2018г завершить оценку месторождения медных руд Мазымчай на северо-западе Азербайджана

ЗАО «AzerGold» планирует в 2018 году завершить оценку месторождения медных руд Мазымчай в Балакянском районе (северо-запад Азербайджана), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«Оценки месторождения Мазымчай была проведена в 1984-2000-х годах. Данное месторождение является среднего масштаба, его запасы руды оценены в 414,4 тыс. тонн с содержанием преимущественно меди. В соответствии с разработанной «AzerGold» программой, запланированные к проведению на месторождении Мазымчай оценочные работы контрольного характера завершатся в 2018 году», - отметили в компании.
По данным AzerGold, в настоящее время на указанном месторождении ведутся подготовительные работы по вводу его в эксплуатацию в ближайшем будущем.
Месторождение Мазымчай расположено в 2-3 км от месторождения полиметаллических руд Филизчай.
Всего в Азербайджане в настоящее время имеется 3 месторождения полиметаллических и медных руд, перспективность которых однозначно подтверждена.
ЗАО «AzerGold» было создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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