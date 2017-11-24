Суд отправил задержанного в ходе спецоперации в Тбилиси россиянина в предварительное заключение

Тбилисский городской суд в пятницу на закрытом заседании принял решение о предварительном заключении задержанного 21 ноября в ходе спецоперации на улице монаха Габриела Салоса "гражданина России С.Д.", передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил журналистам представитель обвинения Ираклий Маршания, задержанный обвиняется в террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Адвокат задержанного Имеда Каркашадзе заявил журналистам, его подзащитный не признает предъявленных обвинений и заявляет, что не имеет отношения к ликвидированным в Тбилиси террористам.

В Тбилиси в результате спецоперации, проходившей 21-22 ноября, были ликвидированы трое террористов, один задержан. В ходе боя пятеро спецназовцев получили ранения, один из них позднее скончался в больнице.