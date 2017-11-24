В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»

В рамках международной программы «Молодежная Столица Исламского Мира», проводимого по инициативе Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) состоялся Международный Форум по теме «Роль молодежи в предотвращении экстремизма и насилия» в городе Фас, Королевства Марокко. На Форуме приняли участие молодые лидеры из разных стран ОИС и представители молодежных движений и международных неправительственных организаций, профессоры ведущих университетов, а также представители местных государственных органов.
В мероприятии были обсуждены охватившие в основном мусульманские страны проблемы предотвращения экстремизма, радикализации и насилия на фоне конфликтов и задачи молодежи в этом направлении, после чего были приняты соответствующие решения.
Во время мероприятия так же состоялась презентация Международной Информационной Кампании «Справедливость Ходжалам», которая проводится с 2009 года по инициативе Лейлы Алиевой, Главного Координатора Молодежного Форума ОИС по Межкультурному Диалогу с целью доведения объективной информации о нагорно-карабахском конфликте до сведения мирового сообщества и достижения политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии международным сообществом. Представитель Молодежного Форума ОИС Севиндж Искендерова провела подробную презентацию кампании и рассказала участникам мероприятия о ее целях и задачах и достигнутых результатах с 2009 года.
Руководство Министерства Молодежи и Спорта Королевства Марокко, правоведы и эксперты выступая на этом мероприятии, осудили подобные трагедии, включая геноцид в Ходжалах, совершенный против человечества и отметили, что эти преступления в итоге открывают путь нарушению стабильности и мира.
Напомним, что Международная информационная кампания «Справедливость Ходжалам» инициирована Лейлой Алиевой, Вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и Генеральным координатором по Межкультурному Диалогу Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество. В настоящее время кампания, направленная на достижение политико-правовой и моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, реализуется сотнями активистов в более чем 50 странах мира. В результате деятельности кампании, ряд парламентов мира, а также Совет МИД-а ОИС и Парламентского Союза ОИС признали ходжалинскую трагедию как геноцид и преступление против человечества.
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