Баку и Москва подписали план сотрудничества в сфере безопасности

Азербайджан и Россия подписали план сотрудничества по постоянному обмену информацией на уровне экспертов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух государств.

«Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписали план сотрудничества, предусматривающий постоянный обмен информацией и проведение консультаций на уровне экспертов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух государств», - сообщается в информации на сайте Совбеза РФ.

Согласно информации, собеседники также обсудили текущие вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности.

Ф.Исазаде