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Внешняя политика 24.11.2017 16:11

Баку и Москва подписали план сотрудничества в сфере безопасности

Азербайджан и Россия подписали план сотрудничества по постоянному обмену информацией на уровне экспертов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух государств.

«Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписали план сотрудничества, предусматривающий постоянный обмен информацией и проведение консультаций на уровне экспертов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух государств», - сообщается в информации на сайте Совбеза РФ.

Согласно информации, собеседники также обсудили текущие вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]