Порядка 150 человек погибли и пострадали при нападении боевиков на мечеть Египта - ТВ

В Египте число пострадавших и жертв в результате атаки на мечеть на севере Синайского полуострова составило около 150 человек, сообщает египетское телевидение.

При этом точно не сообщается, сколько человек погибли и получили ранения.

Ранее сообщалось о 50 погибших в результате взрыва в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш.

В свою очередь источники агентства Ассошиэйтед Пресс" отмечают, что к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы.