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СНГ 24.11.2017 17:14

Иностранные работники могут лишиться права продавать табак и алкоголь в России с 1 января 2019г

Вице-премьер РФ Ольга Голодец предложила проработать вопрос о запрете иностранцам продавать в России алкоголь и табак.

Этот вопрос был поднят в пятницу во время обсуждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в правительстве, которую возглавляет О.Голодец.

Комиссия обсуждала проект постановления правительства, которое установит квоты на иностранную рабочую силу. В текущем проекте, готовящемся к внесению в правительство, сохраняется допустимая доля иностранных работников, которые могут использоваться в сфере продажи алкогольной и табачной продукции - в 15%.

Профсоюзы на заседании заявили, что эту долю нужно сократить до нуля - как это уже сделано в сфере продажи лекарств. "Здесь давайте поставим нули, так же, как и розничная торговля в аптеках (...) Давайте запишем: проработать снижение до нуля", - заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

О.Голодец с предложением согласилась, поручив рабочим группам комиссии обсудить и проработать вопрос. Вместе с тем она уточнила, что подобное решение нужно вводить не немедленно, а постепенно. "Давайте до нуля - с 1 января 2019 года", - уточнила вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ТАБАК, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]