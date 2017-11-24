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Дальнее зарубежье 24.11.2017 17:30

Япония не намерена военным способом свергать режим КНДР, считает важным усилить давление на Пхеньян - глава МИД Таро Коно

Япония не намерена силовым путем свергать северокорейский режим, призывает оказать максимальное давление на КНДР, чтобы побудь ее отказаться от своей ядерной программы, заявил в пятницу глава МИД Японии Таро Коно.

"Япония никогда не ставила своей целью свержение режима других стран военным путем, других регионов",- сказал Таро Коно, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности силового решения кризиса на Корейском полуострове, связанном с ядерной программой КНДР.

"Мы считаем необходимым использовать всевозможные способы, методы и, максимально увеличивая давление на КНДР, остановить ее программу ядерной разработки и запуска ракет", - сказал японский министр.

"Япония приветствует позицию США, согласно которой США для защиты Южной Кореи и Японии будут использовать все возможные средства сдерживания", - добавил Таро Коно.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на этот же вопрос отметил, что в случае реализации силового сценария решения кризиса на Корейском полуострове, число жертв в первый же день может достигнуть 1 млн человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, КНДР, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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