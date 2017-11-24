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СНГ 24.11.2017 16:53

Лукашенко о смертной казни: не могу самолично отменить решение, принятое народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не может отменить смертную казнь в стране, так как решение о сохранении высшей меры наказания было принято на референдуме.

"Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ", - сказал А.Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам осужденным к высшей мере, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в республике были исполнены четыре смертных приговора.

Смертную казнь в Белоруссии осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗНЬ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]