Лукашенко о смертной казни: не могу самолично отменить решение, принятое народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не может отменить смертную казнь в стране, так как решение о сохранении высшей меры наказания было принято на референдуме.

"Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ", - сказал А.Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам осужденным к высшей мере, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в республике были исполнены четыре смертных приговора.

Смертную казнь в Белоруссии осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.